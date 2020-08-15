الفلاحين تحذر: ارتفاع فى أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق خلال الفترة المقبلة

تشهد الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الخضروات، وذلك لأننا نمر بمرحلة فواصل العروات الصيفية والشتوية حيث يقل الإنتاج أمام طلب المستهلكين، وخاصًة أسعار الطماطم والبطاطس والتى تعد من الخضروات الأساسية بالنسبة للمصريين.



وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، أن وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، أن أسعار البطاطس والطماطم حاليًا أرتفعت ارتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية، وذلك طبيعى نظرا لمرورنا بفاصل العروات الصيفية والشتوية.





وحذر "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس خلال الأيام المقبلة وخاصة شهر سبتمبر نظرًا لقلة الإنتاج المقبل لوجودنا فى فواصل العروات مابين الصيفية والشتوية.





وأضاف "نقيب الفلاحين" أن المزارعين يستعدون لبدء زراعة كلا من البطاطس والطماطم خلال شهر سبتمبر للاستعداد لزراعتهم فى موسم الشتاء المقبل، مؤكدا أن أسعار البطاطس تتراوح فى الأسواق من 5 لـ 7 جنيها.





وناشد نقيب الفلاحين، الجهات المسئولة، كوزارة الزراعة، بافتتاح منافذ للبيع، بحيثُ يتم عرض الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة دون حلقات وسيطة.



