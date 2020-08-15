AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين تحذر: ارتفاع فى أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق خلال الفترة المقبلة

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:54 م
الطماطم والبطاطس
الطماطم والبطاطس
Advertisements
شيماء مجدي
تشهد الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الخضروات، وذلك لأننا نمر بمرحلة فواصل العروات الصيفية والشتوية حيث يقل الإنتاج أمام طلب المستهلكين، وخاصًة أسعار الطماطم والبطاطس والتى تعد من الخضروات الأساسية بالنسبة للمصريين.

وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، أن أسعار البطاطس والطماطم حاليًا أرتفعت ارتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية، وذلك طبيعى نظرا لمرورنا بفاصل العروات الصيفية والشتوية.

وحذر "أبو صدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس خلال الأيام المقبلة وخاصة شهر سبتمبر نظرًا لقلة الإنتاج المقبل لوجودنا فى فواصل العروات مابين الصيفية والشتوية.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن المزارعين يستعدون لبدء زراعة كلا من البطاطس والطماطم خلال شهر سبتمبر للاستعداد لزراعتهم فى موسم الشتاء المقبل، مؤكدا أن أسعار البطاطس تتراوح فى الأسواق من 5 لـ 7 جنيها.

وناشد نقيب الفلاحين، الجهات المسئولة، كوزارة الزراعة، بافتتاح منافذ للبيع، بحيثُ يتم عرض الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة دون حلقات وسيطة.

وقال "نقيب الفلاحين" إن ما يحدث هو عودة طبيعية للأسعار مرة أخرى بالنسبة للفلاحين مما يحدث توازنًا فى الأسعار حتى يكون هناك هامش ربح للمزارع مع مراعاة المواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يصيب الليمون بالجنون.. سعر الكيلو يصل إلى 50 جنيها.. والفلاحين الزراعيين: زيادة التصدير والفيروس السبب

نتائجه سلبية.. الفلاحين تكشف السر وراء انخفاض أسعار البطاطس بالأسواق

مجنونة يا قوطة..الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب بأسعار الطماطم

اتحاد الفلاحين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

مجنونة ياقوطة .. هل ترتفع أسعار الطماطم أم تستقر الفترة المقبلة؟.. خبراء يجيبون

انخفاض أسعار البطاطس.. الفلاحين تعلن الأسباب.. وخبير: سبب خسائر فادحة للمزارعين رغم تصدير 700 ألف طن

ترشيحاتنا

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

الأهلي داخل اللعبة.. ميدو لـ كهربا: متطلعش تبيع الوهم للناس.. فيديو

إثيوبيا.. تفاصيل انقلاب آبي أحمد على وزير الدفاع

انهيار ميرفت أمين فى جنازة شويكار.. صور

الموت يفجع الفنان خالد النبوي

بعد فضيحة دوري الأبطال.. جماهير برشلونة تسب اللاعبين فور عودتهم إلى إسبانيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد