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محافظات

وكيل طب بيطري الدقهلية يعلن خطة تطوير الوحدات البيطرية بالدقهلية

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:26 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم المنجى
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همت الحسينى
علن الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية فى بيان  له اليوم  عن بشرى سارة لأهالي قرية أولاد صبور نطاق مركز المطرية وذلك بعد الموافقة على إنشاء وحدة بيطرية بالقرية لتقديم الخدمات البيطرية لخمس مزارع دواجن و٥٠٠٠ آلاف رأس ماشية ويقع فى نطاقها خمس عزب .

واضاف ان هذه الخدمات تشمل أعمال التحصين والتسجيل والترقيم و مكافحة الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية والعلاج والفحص التناسلي و التلقيح الاصطناعي من أجل تحسين السلالات وراثيا.

واشار الى ان الوحدات البيطرية المزمع افتتاحها نهاية هذا العام والتي يبلغ عددها ٦ وحدات بيطرية تم ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية وهي ( شربين -الدرافيل -سنفا - الشوامي -الخلالة -ميت الفرماوي )  حيث ان نسبة التنفيذ بها حتى الآن ٦٠٪؜ وجاري العمل علي قدم وساق للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن .

واوضح ان هذه الوحدات كانت قائمة بالفعل ولكن تم إحلالها وتجديدها وفق أحدث التجهيزات التي تخدم المربين لتصبح مستشفيات طبية بيطرية لرعاية الحيوان.

وفى ذات السياق وجه وكيل الوزارة الشكر والعرفان لكافة الاطباء البيطريين الذين قاموا بالتبرع لصيانة وترميم الوحدات البيطرية بالجهود الذاتية ليصبح المكان الذي يقدم الخدمة لائقا بهم كأطباء ويجذب المربى ليتردد عليه
مثل وحدة المنزلة البيطرية ووحدة ميت غمر البيطرية.
وكيل طب بيطري الدقهلية يعلن خطة تطوير الوحدات البيطرية بالدقهلية
وكيل طب بيطري الدقهلية يعلن خطة تطوير الوحدات البيطرية بالدقهلية
وكيل طب بيطري الدقهلية يعلن خطة تطوير الوحدات البيطرية بالدقهلية
وكيل طب بيطري الدقهلية يعلن خطة تطوير الوحدات البيطرية بالدقهلية
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