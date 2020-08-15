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مرأة

فستان كت.. فرح علي فى إطلالة ساحرة على البحر .. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:36 م
فرح علي
فرح علي
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آية التيجي
شاركت المذيعة فرح علي متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على إنستجرام، 

وظهرت فرح علي بإطلالة ساحرة على البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن اعجابهم بأناقتها.


وظهرت فرح علي بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت فستان كت طويل باللون الاسود  المشجر بالورود ، وبفتحة من الأسفل ابرزت من جمال قدميها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير .

وتركت فرح علي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة عشوائية وانسيابية ، وقد تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فرح إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الروز الكشمير الغامق كأحمر شفاه.

وأكملت فرح على إطلالتها باختيار اكسسوارات؛ حيث ارتدت  قلادة يدوية وبعض الأساور باللون الأسود والأخضر، وخلخال باللون الفضي ، مع نظارة شمس كبيرة باللون الأسود.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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