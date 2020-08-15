فستان كت.. فرح علي فى إطلالة ساحرة على البحر .. شاهد



وظهرت فرح علي

بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت فستان كت طويل باللون الاسود المشجر بالورود ، وبفتحة من الأسفل ابرزت من جمال قدميها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير .