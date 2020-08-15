فستان كت.. فرح علي فى إطلالة ساحرة على البحر .. شاهد

شاركت المذيعة فرح علي متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على إنستجرام،
وظهرت فرح علي بإطلالة ساحرة على البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن اعجابهم بأناقتها.
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