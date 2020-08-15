التفاصيل كاملة.. وفاة سيدة حزناً على مقتل ابنتها على يد زوجها بالمنيا

شهدت قرية آبا البلد بمركز مغاغة شمال المنيا واقعة مؤسفة حيث توفت سيدة بالعقد السادس من عمرها بعد أيام من مقتل ابنتها علي يد زوجها حيث أصيبت السيدة بحالة إعياء شديدة عقب علمها بنبأ مقتل ابنتها وتوفيت حزنا عليها لإصرار زوجها على بيع المنزل ورثها وتوظيف أمواله لسداد ديونه. اقرأ المزيد| في ختام الأسبوع الأول.. 2884 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بالمنيا



ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوصول جثة هامدة مستشفي مغاغة العام، لسيدة تدعى " نها . ا القفاص " 43 سنة مقيمة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، بها آثار طعنات بأماكن متفرقة من الجسد.



وعلى الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد عبد الرحمن غزاوي معاون اول المباحث لفحص البلاغ حيث تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها المدعو " عبد الله . م . ا " عامل 47 عاما، الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها ، فأودى بحياتها على الفور وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية ، وفر هاربا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كميراث من والدها ، وأفادت التحريات أن المدعو عليه ديون كثيرة للأشخاص.



وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم الهارب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أمرت بحبس الزوج القاتل، وبعد أيام توفيت والدتها حزنا عليها.





