نائب رئيس جامعة طنطا: معامل التنسيق الإلكتروني جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى.. السبت

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني، واستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لتسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى، والتي ستبدأ السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه.









وأضاف أنه تم تخصيص 6 معامل حاسب آلي لتسجيل الطلاب رغباتهم، بإشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق، وذلك بمعامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتيْ العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي.



