AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا: معامل التنسيق الإلكتروني جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى.. السبت

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:11 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني، واستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لتسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى، والتي ستبدأ السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه.


وأضاف أنه تم تخصيص 6 معامل حاسب آلي لتسجيل الطلاب رغباتهم، بإشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق، وذلك بمعامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتيْ العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي.

وشدد "د. مبارك" على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قادماً من جنوب السودان.. ضبط راكب مصري في مطار القاهرة حاول تهريب 98 ألف دولار

إقالة مسئول كبير في قناة الجزيرة بسبب فضيحة أخلاقية

العربية: انفراجة وشيكة في أزمة سد النهضة

الزمالك يكشف حجم إصابة محمد حسن عقب الخروج من لقاء المقاصة

عودة الحياه لطبيعتها.. وزير الرياضة يعلق على أزمة مباراة المصري والاسماعيلي

متحدث التعليم العالي: اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا 95%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار أشهر 5 سيارات ألماني مستعملة في السوق المصرية.. صور

للوقاية من كورونا.. خطوات ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

بعلم لبنان.. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد