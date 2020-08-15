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أخبار العالم

19 حريقاً في المستوطنات.. الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي قصف  أهدافا في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في المستوطنات القريبة من السياج مع قطاع غزة بفعل تجدد نشاط "الإربــ ـاك الليـ لي" .

وأشارت إلى أن هناك حوالي 300 من المتظاهرين يقومون بإحراق الإطارات وإلقاء المتفجرات والقنابل اليدوية على السياج الحدودي، و تم منع عدة محاولات لاختراق السياج، وتستخدم قوات الجيش وسائل لتفريق المتظاهرين.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن حوالي 19 حريقا على الأقل نشبوا في مستوطنات غلاف غزة بفعل إطلاق البالونات الحارقة.

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