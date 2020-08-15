مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 50 عند منطقة النقب الوعرة في الوادي الجديد .





أسفر الحادث عن مصرع بدر سيد نظيم 35 عاما، وإصابة كل من هايدي وليد سيد، 19 عاما، ريماس محمد جمعة، عام، إسراء مختار صبحي 19 عاما، أسماء حسين محمد، 46 عاما، أمل محمد حسين 49 عاما، أنيسة أمين مدني، 72 عاما، ساري أمير فاروق 21 عاما، جيهان رمضان سيد، 46 عاما، أيمن أحمد فودة، 43 عاما، سعد محمد مختار46 عاما، يوسف محمود محمد 15 عاما، عبد الباسط البدري عبد الباسط 25 عاما.

وقد جرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وكان قد ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 50 عند هضبة النقب بطريق أسيوط – الخارجة أسفر عن حريق وتفحم سيارة ميكروباص من شدة الاصطدام، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.



