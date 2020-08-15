AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالوادي الجديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:55 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
منصور ابوالعلمين
لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 50 عند منطقة النقب الوعرة في   الوادي الجديد.

أسفر الحادث عن مصرع بدر سيد نظيم 35 عاما، وإصابة كل من هايدي وليد سيد، 19 عاما، ريماس محمد جمعة، عام، إسراء مختار صبحي 19 عاما، أسماء حسين محمد، 46 عاما، أمل محمد حسين 49 عاما، أنيسة أمين مدني، 72 عاما، ساري أمير فاروق 21 عاما، جيهان رمضان سيد، 46 عاما، أيمن أحمد فودة، 43 عاما، سعد محمد مختار46 عاما، يوسف محمود محمد 15 عاما، عبد الباسط البدري عبد الباسط 25 عاما.
وقد جرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وجارٍ تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 50 عند هضبة النقب بطريق أسيوط – الخارجة أسفر عن حريق وتفحم سيارة ميكروباص من شدة الاصطدام، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - الخارجة

حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد بطوخ.. إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - الخارجة

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثين متفرقين بالوادي الجديد

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة اللواء محمد عبد السلام أثناء مباراة المقاصة والزمالك

أسبوع حزين .. 6 وفيات تضرب الوسط الفني

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك ومصر للمقاصة وهدف الفوز في الـ +90

العربية: انفراجة وشيكة في أزمة سد النهضة

+90.. الزمالك يفوز على المقاصة بهدف دون رد في لقاء بطله الـ VAR.. فيديو

بعد قرار هنا الزاهد.. أمين الإفتاء: رسم الوشم حرام شرعا باستثناء هذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي الغيطي تثير الجدل بهذه الإطلالة

أبيض X أسود.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها.. شاهد

بعد تسبب كورونا في التليف الرئوي.. تعرف على الأسباب الأخرى للإصابة به