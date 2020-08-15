المنافس قوى.. كارتيرون يعلق على فوز الزمالك القاتل أمام المقاصة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سعادته بالفوز القاتل الذي حققه على حساب مصر المقاصة فى الجولة 19 من عمر الدوري المصري الممتاز.





وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "واجهنا منافساً قوياً أغلق نصف الملعب جيداً ولعب على التأمين الدفاعي وهو ما جعلنا نتأخر في إحراز الأهداف، ولكن في النهاية حققنا الأهم وهو النقاط الثلاث.





وأضاف كارتيرون: "ما حدث في مباراة اليوم عكس المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري الذي شهد إضاعة الأهداف وكلفنا خسارة نقطتين مهمتين في البطولة وتعلمنا من ذلك ولم نقع في نفس الفخ اليوم".









وأوضح المدرب الفرنسي: "لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد ولكنه يواجه في الوقت الحالي سوء حظ، ولن أتخلى عنه حتى يعود للتهديف مرة أخرى، ولدينا حلول هجومية كثيرة، كما وضعنا التونسي فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب لزيادة الفاعلية الهجومية".



