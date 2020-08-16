أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على مصر للمقاصة .. فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلى مستوى إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.





وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نوفر كل شيء للاعبين الناشئين لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق".