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رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على مصر للمقاصة .. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:15 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلى مستوى إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نوفر كل شيء للاعبين الناشئين لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق".
 
وأضاف: "عقدت جلسة مع اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ووضحت لهم بأن المباراة تنتهي مع صفارة الحكم وهذا ما ظهر اليوم من تسجيل الهدف فى الدقيقة الأخيرة".
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