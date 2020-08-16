مرتضى منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصمومة من عمرو الجنايني

قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.





وأضاف مرتضى منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أنا نجحت فى إخماد فتنة كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة فى الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تحدث مذبحة بين اللاعبين".

وتابع: "صممت على عدم خوض مباراة الأهلي عقب لقاء السوبر تجنبًا لحدوث مجزرة، واللاعبين الناشئين الذين يلعبون الآن مع الفريق الأول هم من كانوا سيخوضون مباراة القمة".