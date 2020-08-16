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رانيا علواني ترفض التحدث عن الأهلي: النادي له منبر إعلامي.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:01 ص
النائبة رانيا علواني
النائبة رانيا علواني
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اسراء صبري
قالت رانيا علواني، عضو مجلس النواب، عند سؤالها عن اخيتارها لمهنة من الثلاثة دكتور أو نائبة أو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لتنصح بها أحد أبنائها، إنها تختار منصب النادي الأهلي، مضيفة: النادي الأهلي أساس الثوابت في حياتنا احنا اتربينا في النادي.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"، :" كان عندي رفاهية اختيار لعبة من ضمن 28 ولكن داخل النادي الأهلي، حيث لم يكن لدي رفاهية في اختيار النادي، الأهلي بيتي.

كما رفضت رانيا علواني التحدث عن النادي الأهلي والشئون الخاصة به، متابعه: النادي الأهلي له منبر إعلامي واحد للحديث من خلاله.

وفيما يخص عودة الدوري، أوضحت أن عودته فكرة هائلة واتمني أن يكون هناك جمهور، بعد انتهاء كورونا، مشددة على أن مازال هناك بعض القواعد والقوانين التي تحتاج إلى تعديل حتى تناسب الواقع الرياضي. 
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