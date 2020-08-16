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أخبار العالم

غدا.. موريتانيا ترسل طائرتين تحملان 12 طنا من الأسماك إلى لبنان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:08 ص
مطار رفيق الحريري
مطار رفيق الحريري
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أمينة الدسوقى

أعلنت موريتانيا عن تسيير طائرتان تحملان 12 طنا من الأسماك مساعدة من موريتانيا للبنان عقب الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت، ومن المقرر أن تصل المساعدات إلى مطار رفيق الحريري يوم الاثنين.


وأعلن عن المساعدة القنصل الفخري لموريتانيا في لبنان إيلي نصار، مشيرا إلى أن الرئيس محمد ولد الغزواني قرر بعد الكارثة الكبيرة التي أصابت لبنان والانفجار المدمر الذي حصل في بيروت، تسيير طائرتين محملتين بـ12 طنا من الأسماك.


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وأضاف نصار أن هذه الحمولة تعد مساعدة ودعما من الشعب الموريتاني للشعب اللبناني، وتوطيدا لأواصر الاخوة والصداقة، ووقوفا من الحكومة الموريتانية مع شقيقتها اللبنانية في هذا الوقت الحساس.


وأعرب نصار باسم موريتانيا عن ألمه العميق لهذه الكارثة، وقدم التعازي في الشهداء الأبرياء، ودعا للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا أن موريتانيا تقف بكل إمكانياتها إلى جانب لبنان.

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