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توك شو

مش عايزين نكرر أخطاءنا.. رئيس الوزراء: كنا في أحوج ما يكون للرادارات الجوية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:15 ص
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خطة كبرى تقوم بها الدولة لتطوير كل المطارات وإضافة عدد من المطارات المصرية الجديدة تتجاوز استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه.


وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه تم إنشاء 4 مطارات جوية جديدة، ويتم تطوير كل مباني الركاب في مطار القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار الغردقة، وتطوير الممارات الجوية.


وأوضح أنه يتم استحداث تغطية ردارية للمجال الجوي المصري، معقبًا: "كنا في أحوج ما يكون للرادارات الجوية"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستثمر ما يقرب من تريليون جنيه في مشروعات الطرق والنقل.


وأكد أنه للحفاظ على تلك المنظومة الجديدة من المهم جدا أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصيانة والتجديد الدوري لكل هذه الاستثمارات، متابعا: "إحنا مش عايزين نكرر أخطاء الماضي".
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