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محافظات

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعات القطن بمركز المحمودية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:46 م
محصول القطن
محصول القطن
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قسم المحافظات
قام المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بالمرور على زراعات القطن بمركز المحمودية ، مؤكدًا ان المحصول بحالة جيدة مع بداية الدخول فى مرحلة التزهير لبعض الحقول واللوز المبكر. 

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة حل جميع المشكلات التى تواجه المزارعين، والاستماع إلى مشكلاتهم ، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات التى تظهر.

وأثناء المرور شدد على ضرورة اتباع التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول خلال تلك الفترة سواء للزراعات المبكرة أو الزراعات المتأخرة، وموالاة الرى بإحكام دون تغريق أو تعطيش كل 12- 15 يومًا حسب حالة الجو، مشددًا تجنب الرى وقت الظهيرة، وتجنب تعطيش النباتات، وتقصير فترات الرى في الأراضى التى بها نسبة أملاح وتجنب الإفراط في الرى.

وشدد وكيل الوزارة، على مكافحة دودة ورق القطن بأحد المبيدات الموصى بها ، وكذلك استخدام مبيدات مانعات الانسلاخ التي توفرها الوزارة بأسعار مدعمة لمزارعي القطن ، والتأكيد على الفحص المستمر لزراعات القطن ومكافحة اللطع والفقس الحديث بالمركبات الحيوية ، ومكافحة المن و الأكاروس بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ، و متابعة الفحص الحشرى وديدان اللوز والمصايد الورقية والقرنفلية وكروت الاستدلال مع مهندسى المكافحة ، وتنفيذ جميع تعليمات المصايد بمختلف انواعها وقراءتها كل 3 أيام .

والجدير بالذكر ان المساحة المنزرعة قطن هى 14656 فدانا ائتمان و 2500 اصلاح و 2973 استصلاح باجمالى مساحة 18973 فدانًا بمحافظة البحيرة رافق وكيل الوزارة فى الزيارة الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الادارة الزراعية بمركز دمنهور ، والمهندس خميس محمد خطاب رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية.
وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعات القطن بمركز المحمودية
وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعات القطن بمركز المحمودية
وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعات القطن بمركز المحمودية
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