برفقه عدلي منصور.. الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبصدد افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم، الأحد.





عرض فيلم تسجيلي بعنوان، " بريق أمل" ، أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





وتضم محطة عدلي منصور مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.