تعرف على عدد المقاعد بنظام القوائم في تقسيم الدوائر الجديد

قسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، جمهورية مصر العربية إلى

143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.









ويضم نظام القائمة 284 مقعدا، على مستوى الجمهورية، مقسمين كما يلي..





- الدائرة الأولى (القاهرة ووسط وجنوب الدلتا)





وتضم 6 محافظات وهم: القاهرة 31 مقعدا، القليوبية 14 مقعدا، الدقهلية 17مقعدا المنوفية 13 مقعدا الغربية 16، كفر الشيخ 9 مقاعد.





- الدائرة الثانية (شمال ووسط وجنوب الصعيد)





وتضم 11 محافظة،وهم: الجيزة 23 مقعدا، الفيوم 9 مقاعد، بني سويف 8 مقاعد، المنيا 14 مقعدا، أسيوط 11 مقعدا، الوادي الجديد 2 مقاعد، سوهاج 13، قنا 9، الأقصر 4 مقاعد، أسوان 4 مقاعد، البحر الاحمر 3 مقاعد.





- دائرة قطاع شرق الدلتا





وتضم 7 محافظات، وهم: الشرقية 21 مقعدا، دمياط 6 مقاعد، بورسعيد مقعدين، الاسماعيليه 4 مقاعد، السويس مقعدين، شمال سيناء 5 مقاعد ، جنوب سيناء مقعدين،





- دائر قطاع غرب الدلتا





وتضم 3 محافظات، وهم: الاسكندرية 18 مقعدا، البحيرة 20 مقعدا، مطروح 4 مقاعد.