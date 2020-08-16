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فن

بملابس البحر.. هاجر أحمد تشارك جمهورها بصورة خلال الإجازة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:41 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
نشرت الفنانة هاجر أحمد، عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها.


ظهرت هاجر احمد وهي تستمتع في البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية ترتدى ملابس البحر الجذابة.


يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.


وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".
بملابس البحر.. هاجر أحمد تشارك جمهورها بصورة خلال الإجازة
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