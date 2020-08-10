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فن

هاجر أحمد تتألق في صورة جديدة عبر إنستجرام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:19 م
هاجر احمد
هاجر احمد
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ندى فكري
شاركت  الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصور جديدة لها عبر  حسابها  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هاجر أحمد علي الصورة قائلة "كل هذه الأضواء لن تضيئك، مالم تشرق في أعماقك شمس" . 

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يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

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