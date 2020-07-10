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فن

هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:33 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران

شاركت الفنان هاجر احمد جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هاجر أحمد  بإطلالة صيفية ترتدى بدى كت اسود انيق، واعتمدت على الماكياج الناعم الذي كشف عن جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.


و شاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


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retour au travail 🎬

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