بمشاركة قناة السويس.. اتحاد الموانئ العربية يوافق على إعادة إعمار وتشغيل مرفأ بيروت

وافق اتحاد الموانئ العربية على دعم إعادة إعمار وتشغيل مرفأ بيروت بعد الانفجار الكارثي الذي هز العالم وشوه معالم العاصمة اللبنانية.





وبحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا"، اتفق مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحریة العربیة، على قیام الدول الأعضاء وھیئة قناة السویس المصریة لتقدیم الدعم الفني لمرفأ بیروت البحري، بما یسھم في إعادة إعماره وتشغیله في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.





ودعا المجلس خلال اجتماع طارئ عقد عبر الفيديو كونفرانس بدعوة من دولة الكویت التي تتولى رئاسة الاتحاد، إلى تأسیس لجنة للتنسیق ومتابعة الموقف، والاطلاع على نتائج التحقیقات ذات الصلة بغیة الخروج بتوصیات وتعمیمھا على الموانئ العربیة.





وبحث الاجتماع الذي ترأسه المدیر العام لمؤسسة الموانئ الكویتیة، رئیس اتحاد الموانئ العربیة الشیخ یوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، سبل وآلیات إعادة مرفأ بیروت للتشغیل الكامل والاحتیاجات الطارئة وقصیرة الأجل للموانئ اللبنانیة الأخرى لتقوم بدورھا الحیوي في رفد لبنان بالسلع والبضائع.





وأكد الصباح على ضرورة وقوف الدول العربیة جمیعا إلى جانب الشعب اللبناني في ضوء الظروف التي یمر بھا، وتقدیم أنواع الدعوم كافة لتجاوز تداعیات انفجار المرفأ على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي والتشغیلي.