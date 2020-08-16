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رياضة

محمد عادل يجتمع مع لاعبي المقاولون العرب لتحفيزهم قبل مواجهة الإنتاج في الدوري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:27 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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حبيبة معتز
عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الختامي  الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين لتخطي الإنتاج الحربي وحصد نقاط المباراة للمنافسة علي التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أجري أمس  المسحة الطبية تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل مواجهة الانتاج الحربي بالدوري الممتاز.

 
ويستعد المقاولون لمباراة الانتاج الحربي التي تقام غدا الاثنين بالجبل الأخضر ،في مشوار الفريق في الدور الثاني للدوري وثاني المواجهات بعد استئناف المسابقة.


وأنتهت مباراة سموحة والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما باستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الممتاز وحافظ المقاولون علي المركز الرابع برصيد 34 نقطة خلف الزمالك برصيد 38 نقطة وبيراميدز برصيد 35 نقطة.

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