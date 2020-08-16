AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فتاة صغيرة تهز الرأي العام الهندي بعد اغتصابها وقتلها داخل حقل قصب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا للاغتصاب والقتل بوحشية في أرض زراعية بالهند في قضية هزت الرأي العام.



ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، اختفت الضحية بعد أن ذهبت لقضاء حاجتها في حقل في باكاريا بالهند.



وأشارت الصحيفة الى أنه تم العثور على رفات الفتاة في حقل قصب السكر بعد فترة قصيرة من اختفائها.



وقالت الشرطة إن الفتاة قتلت خنقا بعد الاعتداء الجنسي عليها ، يوم الجمعة الماضي.



انتقدت السلطات داخل الكونجرس الهندي السياسيين المحليين بسبب الفوضى الظاهرة في الولاية.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن المباحث اعتقلت رجلين على صلة بعملية القتل.



وقال الضباط إن أسرة الضحية قامت بالبحث بنفسها عندما لم تعد من الميدان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنوات الصمت والآلام.. كيف فضحت السوشيال ميديا جرائم التحرش المسكوت عنها؟.. ( ملف خاص)

جنون الاعتداءات.. رجل يغتصب طفلة بعد إصابتها بجروح مميتة ويتركها في الغابة

جريمة هزت روسيا.. رجل يختطف طفلة ويقتلها بعد اغتصابها بمعاونة زوجته

حكاية الهاشتاج الأول في مصر.. المغتصب أ ش يثير الجدل على تويتر

بعد إحالة المتهمين للمفتي.. محامي فتاة فرشوط: تعرضت لضغوط طعنت في شرفها.. فيديو

فداءً للسحر الأسود.. اغتصاب طفلة 3 سنوات حتى الموت في الهند

ترشيحاتنا

في أول 29 دقيقة.. طلائع الجيش يحرج بيراميدز ويحرز الهدف الثاني

هاشتاج شريف إكرامي يتصدر "تويتر" بعد استغناء الأهلى عنه

خبير أوبئة يحدد شروط عودة المدارس في ظل جائحة كورونا

نداء وتحذير من وزارة الصحة للمواطنين بشأن مواجهة كورونا.. شاهد

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها

كيف أحرج شريف إكرامي كهربا وهو بقميص الزمالك؟ ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام