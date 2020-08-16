فتاة صغيرة تهز الرأي العام الهندي بعد اغتصابها وقتلها داخل حقل قصب

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا للاغتصاب والقتل بوحشية في أرض زراعية بالهند في قضية هزت الرأي العام.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، اختفت الضحية بعد أن ذهبت لقضاء حاجتها في حقل في باكاريا بالهند.





وأشارت الصحيفة الى أنه تم العثور على رفات الفتاة في حقل قصب السكر بعد فترة قصيرة من اختفائها.





وقالت الشرطة إن الفتاة قتلت خنقا بعد الاعتداء الجنسي عليها ، يوم الجمعة الماضي.





انتقدت السلطات داخل الكونجرس الهندي السياسيين المحليين بسبب الفوضى الظاهرة في الولاية.





وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن المباحث اعتقلت رجلين على صلة بعملية القتل.





وقال الضباط إن أسرة الضحية قامت بالبحث بنفسها عندما لم تعد من الميدان.