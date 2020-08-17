لو عايز تبقى ضابط متخصص.. تعرف على آخر موعد للتقديم والتخصصات المطلوبة بكلية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر مد فترة قبول طلبات المتقدمين للالتحاق بـ كلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17/ 9 /2020 .

يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية المترددين على مقار اللجان المختلفة من فيروس "كورونا"، والتى تتطلب تقليص أعداد المترددين، وتماشيًا مع المواعيد المحددة لإعلان النتائج بالنسبة لطلبة السنة الدراسية النهائية بالعديد من الجامعات المصرية.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين الثانوية العامة أو ما يعادلها من الثانوية الازهرية على مجموع 65 ‎%‎ لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.





وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد الوزير رئيس اكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.





واضاف ان وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.





وأعلن مساعد الوزير أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠ يوليو حتى الخميس الموافق 30 يوليو ولمدة ١١ يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت.





وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٠ اعتبارا من الاربعاء الموافق ٥ اغسطس القادم حتى الخميس ٢٠ أغسطس ولمدة ١٦ يوما وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .





وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ اغسطس القادم حتى الخميس الموافق ٢٠ اغسطس ٢٠٢٠ ولمدة ١٧ يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة .





وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدأ من يوم الثلاثاء ٤ اغسطس حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠ ولمدة ٣١ يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة .





التخصصات الجامعية المطلوبة





مجموعة الطب ..الطب البشري من الحاصلين علي درجه الدكتورا او الماجستير في تخصص نفسية وعصبية وكلي وصدر وجهاز هضمي وانف واذن وعظام ورمد من الذكور والاناث وتخصص جراةه عامة وجراحة مخ وأعصاب وجراحة قلب وصدر وجراحة عظام وجراحة مسالك وجراحة أورام واكفال وتجميل وقلب اطفال وجراحة قلب واوعيه دمويه ومسالك وتخدير وقلب ورعاية مركزة من الذكور فقط وتخصص باطنه وباطنه غدد وباطنة قلب وقسطرة قلب والرعايات واورام وجلديه واطفال ونساء واستقبال ومعمل تحاليل واشعة وسمعيات ورعاية مركزة اطفال وامراض دم وقلب واوعية دموية من الاناث فقط وفي تخصص العلاج الطبيعى الحاصلين علي بكالوريوس عام من الذكور والاناث والدكتوراه او الماجيستير من الاناث فقط البكالوريوس من الذكور فقط وطب الاسنان من الحاصلين علي درجه الدكتوراة او الماجيستير من الذكور والاناث والحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط والحاصلين علي والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من كلية الصيدلة للذكور والاناث والحاصلين علي بكالوريوس التمريض من الذكور والاناث والطب البيطري للحاصلين علي البكالوريوس من الذكور فقط ومجموعه الهندسه نظام ٥ سنوات من الحاصلين علي البكالوريوس تخصص حاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوي وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا انتاج وهندسة طبية وعمارة وبحريه ومدني من الذكور فقط والحاصلين والحاصلين علي البكالوريوس في الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الذكور والاناث.



