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رياضة

عمار حمدي يكشف سبب تعادل طلائع الجيش مع بيراميدز ..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:19 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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حسن العمدة
قال عمار حمدي، لاعب فريق طلائع الجيش، إن فريقه كان يستحق الفوز في مباراة بيراميدز التى جمعت بينهما مساء الأحد بالدورى الممتاز.

وأضاف عمار حمدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان يستحق الفوز ولكن طرد مهند لاشين لاعب الطلائع، كان نقطة تحول في المباراة.

وأفاد عمار حمدي، أن فريقه حاول الحفاظ على تقدمه، لكن النقص العددي حال دون ذلك، وتمكن لاعبو بيراميدز، من استغلال خبرتهم فى إدراك التعادل.

وأتم أن الدور الثاني جميع الفرق تسعى لتجميع النقاط في المباريات، مؤكدا أن فريقه يسعى لذلك خلال الفترة المقبلة.

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