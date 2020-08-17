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رياضة

مجدي عبد الغني: مسؤول في الأهلي يقود الهجوم على الراحلين عن الفريق.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:52 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
قال مجدي عبد الغني نجم الاهلي السابق ان هناك مسؤولا كبيرا في المركز الإعلامي بالاعلي يتحكم في صفحات السوشيال ميديا للهجوم على اللاعبين الراحلين عن الفريق.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي محمد فاروق انه في تاريخ الأهلي لم يتعرض لاعبيه لكمية الهجوم مثل هذا التوقيت خاصة عن طريق الصفحات السوشيال الذي يتحكم فيها هذا المسؤول .

وتابع ان هؤلاء المتحكمين عن هذه الصفحات متواجدون داخل المركز الإعلامي ويتقاضون مرتبات من أجل هذه الأمور التي لم تكن موجودة طوال تاريخ القلعة الحمراء .

ودخل نادي الزمالك فى مفاوضات جاده مع هيدرسفليد الانجليزي لضم رمضان ضبحي مقابل 3 ونصف مليون إسترليني.

يذكر أن رمضان صبحي وقع علي عقود الانضمام لنادي بيراميدز فى الموسم المقبل.
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