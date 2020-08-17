مجدي عبد الغني: مسؤول في الأهلي يقود الهجوم على الراحلين عن الفريق.. فيديو

قال مجدي عبد الغني نجم الاهلي السابق ان هناك مسؤولا كبيرا في المركز الإعلامي بالاعلي يتحكم في صفحات السوشيال ميديا للهجوم على اللاعبين الراحلين عن الفريق.





وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي محمد فاروق انه في تاريخ الأهلي لم يتعرض لاعبيه لكمية الهجوم مثل هذا التوقيت خاصة عن طريق الصفحات السوشيال الذي يتحكم فيها هذا المسؤول .





وتابع ان هؤلاء المتحكمين عن هذه الصفحات متواجدون داخل المركز الإعلامي ويتقاضون مرتبات من أجل هذه الأمور التي لم تكن موجودة طوال تاريخ القلعة الحمراء .



