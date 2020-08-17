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رياضة

حسام عاشور ردا على الجمهور: أنا خنت الأهلي في إيه؟ ..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:03 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسن العمدة
تعجب حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، من وصفه بالخائن من بعض جماهير القلعة الحمراء، بعد موقفه الأخير مع النادي بشأن اعتزاله، وإنهاء مشواره الكروي.

وقال "عاشور"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "في ناس على السوشيال ميديا مش عاوزة تسمع الحقيقة، وبتاخد الموضوع لاتجاه تاني خالص، وبتقول حسام عاشور خان الأهلي، أنت وهو ياللي بتقولوا كده، أنا خنت الأهلي في إيه؟".

وتابع: "هل ظهوري من خلال فيديو لتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ خيانة للأهلي؟!"، مشيرًا إلى أنه طوال مسيرته لم يفتعل أي أزمة ولا يمكنه الحديث بسوء عن الأهلي لأن النادي خيره عليه هو وأسرته وأبناؤه، وهو بيته الذي تربى فيه ويحبه ويحترمه ويعشقه.

وأضاف أن الأهلي طالبه بالاعتزال ووافق رغم أنه قادر على الاستمرار موسمين أو ثلاثة لكنه وافق وطلب منه النادي التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق على مراسم الاعتزال والمباراة الاحتفالية وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أنه تواصل مع تركي آل الشيخ بعلم إدارة الأهلي.

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