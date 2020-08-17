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رياضة

حسام عاشور يكشف كواليس محادثة واتس اب بينه وبين تركي آل الشيخ بشأن اعتزاله.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:14 ص
حسام عاشور وتركي
حسام عاشور وتركي ال الشيخ
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حسن العمدة
كشف حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، كواليس محادثة واتس اب بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، لترتيب مباراة اعتزاله قبل اتخاذ قرار بالاستمرار في الملاعب الفترة المقبلة.

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما طلب مني مسئولو الأهلي التواصل مع آل الشيخ للاتفاق على مباراة اعتزالي، أرسلت له عبر واتس اب وكان يعاني من وعكة صحية، لكنه رد عليّ بعد 10 ثوان فقط وقال لي اؤمر، فوضحت له أن إدارة الأهلي طلبت مني التواصل معه، فرد علي وطلب مني التواصل مع شخص معين يعمل معه، وقال لي بالحرف الواحد طلباتك أوامر".

وواصل: "هل لا يستحق تركي آل الشيخ أن أشكره بعد موقفه معي؟!، هذا الرجل محترم جدًا ولم أخطيء بتوجيه الشكر له مطلقًا فأنا أقدره كثيرًا".

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