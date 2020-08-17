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فن

أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد زواج طارق العريان من فتاه تدعى نيكول سعفان، ولم يؤكد أو ينفي الطرفان هذة الأنباء حتى وقتنا هذا.

وكان طارق العريان، قد انفصل مؤخرًا عن زوجته الفنانة أصالة، التي مازالت تكن له الحب برغم الأنفصال، حيث إستمرت في التعبير عن حبها له من خلال القاءات التلفزيونية.

يذكر إنه في حفل عيد الحب الماضي، قالت أصالة خلال الحفل: «انا بخير ولابسة أزرق»، في إشارة منها إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنت عنه رسميًا شهر يناير الماضي 2020. 

وبعد ذلك بأيام، وتحديدًا في 22 فبراير، عبّرت الفنانة أصالة، عن حزنها الشديد بسبب انفصالها عن المخرج طارق العريان، كما عبّرت عن حبها الشديد له وتعلقها به، الذي دفعها لزيارة الطبيب النفسي.

أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور
أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور
أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور
أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور
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