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طقس معتدل في السواحل الشمالية..درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم   الإثنين ، طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة،  وشبورة مائية صباحا،  فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 34   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33
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