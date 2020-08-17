استشهاد جندي وإصابة ضابط في اشتباك مسلح بين الجيشين السوري والامريكي بالحسكة

نشب اشتباك مسلح، اليوم الاثنين، بين جنود من الجيش السوري وآخرين من الجيش الأمريكي بريف الحسكة شمال شرق سوريا؛ إثر منع عناصر الجيش السوري جنودا وعربات دورية أمريكية من العبور بإحدى القرى في ميدان الاشتباك.









ووفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية، فإن "مجموعة من المدرعات التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي حاولت العبور من حاجز للجيش السوري في قرية تل الذهب بريف الحسكة، ما تسبب بنشوب اشتباك مسلح معهم" حسبما افاد مراسلها.









وقال مصدر حسب سبوتنيك الروسية: أن الاشتباك أسفر عن استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين بجراح أحدهما ضابط برتبة ملازم".