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مش درجاتي.. طالبة بالثانوية العامة تحصل على 35 درجة في العربي وتغير خارطة مستقبلها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:35 م
الطالبة سلمى حاتم
الطالبة سلمى حاتم
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فرح علاء الخولي
قالت الطالبة سلمى حاتم، إنها اتصدمت عندما ظهرت نتيجتها ووجدت ان درجة اللغة العربية عكس كل توقعاتها، وذكرت انه كان اول امتحان وكانت نسبة التركيز فيه اعلى بشكل كبير وكانت حاصلة على 40 من 80، "انا كنت واثقة انها مش درجتي".

وتابعت سلمى حاتم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان مكنتش متخيلة ان ممكن درجات ترجعلي، موضحة انها عندما قدمت تظلم وعندما ذهبت للاطلاع على ورقتها وجدت انه مكنوب على الورقة 75 من 80.

واضافت ان ما حدث هو خطأ في الرصد ليس الا، ولكن درجتها الفعلية المكتوبة على ورقة الاجابة 75، لافتة الى ان اجراءات التظلم تكون بعد دفع مبلغ التظلم لكل مادة وبعد ذلك يتم اطلاع الطالب على نسخة من ورقة الاجابة وليست الاصل.

واوضحت ان يكون اثناء الاطلاع على الورقة يصحبه مصحح حتى يقوم بإعادة جمع الدرجات في الورقة نفسها، وذكرت ان بعد حصولها على درجات اللغة العربية وتعديل المجموع اصبح مجموعها 97.4% شعبة ادبي.
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