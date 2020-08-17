أشغال شاقة لـ منتخب مصر بمعسكره المغلق بالجونة استعدادا لمونديال اليد.. صور





وقرر الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخب مصر تطبيق نظام اليوم الكامل خلال المعسكر المنعقد فى الوقت الحالى بالجونة وذلك لتحقيق أفضل إعداد ممكن منه .

ويستقبل سفح أهرامات الجيزة حفل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد – مصر 2021، يوم 5 سبتمبر المقبل، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبطولة.









في ضيافة التاريخ، يتعرف 30 منتخبا متأهلين للبطولة واثنين يتم تحديدهما في موعد لاحق،على منافسيهم في البطولة التي تنطلق في 13 يناير المقبل وتستمر حتى الـ 31 من نفس الشهر.









وقامت اللجنة المنظمة بزيارة موقع إقامة القرعة، الذي يتميز بوجوده في منطقة الأهرامات حيث تحيط به المنطقة الاثرية ويعلوه مباشرة أحد عجائب الدنيا السبع، كرمز لمهد الحضارة المصرية.









حضر الزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة واللجنة المنظمة برئاسة المهندس هشام نصر، وطارق الديب نائب مدير البطولة، ومؤمن صفا أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية وكذلك الشركة المنظمة لحفل القرعة.









وقال صبحي: "عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية".



وأردف ":"يُجرى حاليا عقد عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية للجنة المنظمة؛ للاطلاع على آخر مستجدات اللجان كلٌ في شأنه، وتوفير المتطلبات والاحتياجات، وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية للبطولة، وذلك يتم جنبا إلى جنب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى للتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل".



وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في التاريخ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات من 24 إلى 32 لأول مرة في التاريخ.



