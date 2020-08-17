اطلاق اسم هشام بركات على شارع الطيران و العصار على محور ألماظة - روض الفرج

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي إطلاق اسم الفريق محمد العصار علي المحور الممتد من مصر الجديدة ( ألماظة ) حتى كوبري تحيا مصر ( روض الفرج ) بطول ١٤ كم واسم البطل الشهيد هشام بركات علي شارع الطيران سابقًا من تقاطعه مع محور العروبة حتي تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول ٣.٥ كم .

وفي سياق اخر طالب عبد العال بضرورة مراجعة كافة العقارات ذات الطراز المعمارى بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة.





و شدد على مراجعة ملكيات العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها واخلائها على الفور من أى أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية .



