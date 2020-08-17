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محافظات

اطلاق اسم هشام بركات على شارع الطيران و العصار على محور ألماظة - روض الفرج

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:32 م
شارع الطيران
شارع الطيران
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عبد العزيز جمال
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي إطلاق اسم الفريق محمد العصار علي المحور الممتد من مصر الجديدة ( ألماظة ) حتى كوبري تحيا مصر ( روض الفرج )  بطول ١٤ كم  واسم  البطل الشهيد هشام بركات علي شارع الطيران سابقًا من تقاطعه مع محور العروبة حتي تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول ٣.٥ كم .

وفي سياق اخر طالب عبد العال بضرورة مراجعة كافة العقارات ذات الطراز المعمارى بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة.

و شدد على مراجعة ملكيات العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها واخلائها على الفور من أى أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة بها أكثر من 500 عقار طراز معمارى مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة .
اطلاق اسم هشام بركات على شارع الطيران و العصار على محور ألماظة - روض الفرج
اطلاق اسم هشام بركات على شارع الطيران و العصار على محور ألماظة - روض الفرج
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