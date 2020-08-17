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حوادث

إصابة رئيس محكمة ومحاسب في تصادم سيارتين بزراعي المنيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:16 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ايمن رياض
أصيب رئيس محكمة ومحاسب نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين وسقوطهما بالترعة الجانبية قبالة عزبة عطية بطريق القاهرة أسوان الزراعي بزمام مركز أبو قرقاص جنوب المنيا 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة أسوان الزراعي قبالة عزبة عطية بزمام مركز أبو قرقاص جنوب المنيا


وبإنتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 671 ر أ ب والسيارة رقم 3521 ن د ر، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأولي، رئيس محكمة بجنوب المنيا، كما أصيب محاسب بالبنك الأهلي، مستقل السيارة الثانية.

حرر محضر بموجب الواقعة، وتم نقل المصابين إلي المستشفيات، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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