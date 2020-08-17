كيف دفع النبي شرا مستطيرا عن قريش قبل البعثة؟.. علي جمعة يوضح

من مظاهر تعاونه –صلى الله عليه وسلم- مع قومه قبل البعثة مساعدته إياهم في حقن دمائهم‏، ‏ورفع التنازع بينهم‏،‏ ودفع شرا مستطيرا كان سيحيق بهم‏،‏ وذلك‏: ‏أنه في السنة الخامسة والثلاثين بنت قريش الكعبة وتقاسمتها أرباعا‏،‏ فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود تنازعت القبائل أي منهم يضعه موضعه حتى كادوا يقتتلون‏.

وتابع: ‏ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم‏، ‏فكان –صلى الله عليه وسلم- هو أول داخل، ‏فقالوا‏:‏ هذا محمد‏،‏ هذا الصادق الأمين‏،‏ رضينا به‏،‏ فحكموه‏،‏ فبسط رداءه ووضع الحجر فيه‏،‏ وأمر أربعة من رؤساء القبائل الأربع أن يأخذوا بأرباع الثوب، فرفعوه إلى موضعه‏،‏ فتناوله –صلى الله عليه وسلم- بيده المباركة‏، فوضعه في موضعه ‏(سيرة ابن إسحاق).‏





وأشار إلى أنه على مستوى أسرته صلى الله عليه وسلم نراه يرد الجميل لعمه أبي طالب الذي رباه،‏ فيأخذ منه عليا رضي الله عنه ليربيه‏،‏ حين أصيبت قريش بأزمة اقتصادية شديدة‏،‏ وكان أبو طالب ذا عيال‏.، منوهًا بأن ب تلك الأمثلة وغيرها ينبغي على المسلمين أن يقتدوا في تعاملهم مع الآخر،‏ حيث يضعون نصب أعينهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين.





وأضاف: وحرصه على التمسك بالأخلاق والمبادئ الإسلامية القويمة التي تحث على الوفاء والصدق والأمانة‏، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف في مكة قبل البعثة بأنه الصادق الأمين‏;‏ ولم يعرف عنه أبدا أنه خان أمانة أو نقض عهدا أو كذب يوما‏.‏ وهذا ما أدركته السيدة خديجة رضي الله عنها حين واسته بقولها‏: ‏أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا‏،‏ إنك لتصل الرحم‏،‏ وتصدق الحديث‏،‏ وتحمل الكل‏،‏ وتكسب المعدوم‏، وتقري الضيف،‏ وتعين على نوائب الحق ، ‏(البخاري 6/173).‏





ولفت إلى أن نموذج التعايش في مكة مع الآخر قبل البعثة‏ -‏ وكان المقام فيه ‏: «مقام التعايش والوفاء والتعاون على البر والخير‏»، يدفع المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك الظروف‏-‏في أي زمان أو مكان‏-‏ إلى التمسك بعقيدتهم وعدم التفريط في ثوابت وأصول الإسلام مع الالتزام بمكارم الأخلاق التي تؤسس وترسخ تلك العلاقة مع الآخر بما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي‏,‏ ويكشف عن حقيقة الإسلام وسماحته أمام العالمين.



