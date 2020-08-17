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أخبار العالم

مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وبريطانية اقتربت من الحدود

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة  الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا من قاعدتهما اليوم، لمراقبة طائرات أجنبية، عند اقترابها من الحدود الروسية، فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأشارت القناة إلى أنه في المرة الأولى، تابعت المقاتلة الروسية، طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق، فيما حلقت مقاتلة روسية لاعتراض ومراقبة طائرة استطلاع استراتيجية من RC-135 أمريكية، وطائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية P-8A Poseidon، وكذلك طائرة استطلاع بريطانية من طراز R-1 Sentinel تابعة للبحرية البريطانية، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان أصدرته وزارة الدفاع قوله:" رصدت محطات الرادار الروسية في 17 أغسطس، الأهداف المذكورة في الجو فوق المياه المحايدة لبحري البلطيق والأسود، وهي تقترب من حدود الدولة الروسية. ولتحديد هوية الهدف انطلقت المقاتلتان الروسيتان".

وتابع البيان: "اقتربت طواقم الطائرتين الروسيتين، على مسافة آمنة من الأهداف الجوية، وتعرفت عليها. وبعد ابتعاد الطائرات الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قواعدها".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن تحليق المقاتلات الروسية تم مع مراعاة كافة المعايير الدولية. ولم يتم تسجيل أي انتهاك لحدود الدولة الروسية.
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