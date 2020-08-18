رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية: أنشطة متعددة ومجالات استثمارية توفر آلاف فرص العمل..فيديو





قال المهندس أشرف دوس رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية، إن هناك أنشطة متعددة ومجالات استثمارية توفر آلاف فرص العمل بالمنطقة اللوجستية بالغربية.





وأضاف المهندس أشرف دوس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن تم افتتاح المناطق الخاصة بتخزين الأدوية داخل المنطقة اللوجستية بالغربية.





وتابع رئيس المنطقة اللوجستية بالغربية أن المشروعات الجديدة ستضيف فرص عمل للشباب المصري خاصة العائدين من الخارج.





وأوضح المهندس أشرف دوس أن ابناء مصر في الخارج حريصون علي الاستثمار داخل بلدهم.





وأشار إلي أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بذلت مجهود كبير جدا وعرضت لجميع المستثمرين بالخارج من المصرين بأن يعودوا ويستثمروا في بلدهم مرة أخري.