ست الستات.. ابن فؤاد المهندس: شويكار أم عظيمة ولها طابع خاص في التمثيل

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، تعليقا على وفاة الفنانة شويكار ، "شويكار كانت بمثابة أمي".





وأضاف محمد فؤاد المهندس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "نحن في حالة حزن كبيرة، وفقدنا أمًّا غالية، وست عظيمة، وممثلة قديرة".





وتابع محمد فؤاد المهندس "فقدنا ست الستات، وكانت تربطني بـ شويكار علاقة وطيدة للغاية".





وأكد محمد فؤاد المهندس "شويكار لها طابع مختلف وخاص في تمثيلها، وكانت لها لغة وطابع وسمات في طريقة الحديث خاصة بها".



