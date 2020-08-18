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رياضة

تركى آل الشيخ ينشر فيديو لمطرب الخليج محمد عبده

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:27 ص
محمد عبده
محمد عبده
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شيماء عبد السلام
نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو جديد.

وكان الفيديو عبارة عن حفلة من حفلات المطرب الخليجى محمد عبده.

وأعجب المغردون به وعلقوا كالتالى : فنان جميل ..محمد عبده ما أجمله.

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وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".

جدير بالذكر أن ارتبط اسم تركي آل الشيخ بموقف انتقال رمضان صبحى .
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