AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يسخر من نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على طريقته

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:16 ص
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
Advertisements
شيماء عبد السلام
علق المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ التي انتهت أمس الجمعة بفوز ساحق للأخير 8 / 2.

وسخر تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بنشره صورة يلمح بها إلى الهزيمة المذلة التي تعرض لها النادي الإسباني.

وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".

جدير بالذكر أن ارتبط اسم تركي آل الشيخ بموقف انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شغل ممنهج| تركي آل الشيخ يرد على الزج باسمه فى صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

موجز السوشيال ميديا.. بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

بعد رحيل رمضان صبحي.. أحمد فهمي يتذكر شهداء الأهلي

ميدو: "رمضان صبحي صور إعلان خاص بـ راعي للأهلي وتاني يوم راح بيراميدز"

ترشيحاتنا

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

ضاحى خلفان لـ محمد أبو تريكة: أيها الشحاذ للريال القطري.. اخرس

بعد ساعات من رحيلها.. الجمهور يبحث عن شويكار

3 سيناريوهات تنتظر مصر لـ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

أصبحت معلنة.. رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ينصح أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية.. فيديو

AdvertisementS

الإسماعيلي: متضامنون مع المصري.. ولسنا طرفا في شكوى اللجنة الخماسية لدى فيفا

حكم فيفا انتصار للأهلي.. محامي كهربا: نقاضي الزمالك مدنيًا وجنائيًا ورياضيًا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل هجومه على الخطيب والأهلي.. أبيدال أول ضحايا برشلونة عقب فضيحة لشبونة.. وأرقام قياسية لفوز البايرن الكاسح أمام البرسا

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

تركي آل الشيخ يسخر من نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على طريقته

مرتضى: حذرت الخطيب من كهربا.. وسنستأنف على عقوبة فيفا

عقوبات مشددة تنتظره.. وليد العطار: المصري قام بتزوير مسحة كورونا لحارسه أحمد مسعود

اتبعت أسلوب الأهلي مع لاعبي الإسماعيلي.. مرتضى منصور: فاوضت هدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الزمالك في مهمة صعبة أمام مصر المقاصة بالدوري اليوم

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليون والقنوات الناقلة

عماد متعب: لابد من عودة أزارو أو أحمد ياسر ريان للأهلي

أيمن عبد العزيز: الزمالك أقوى من الأهلى حاليا.. وكهربا لا يستطيع تعويض رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور

سعر أحدث ميكروباص في مصر.. أورفان الجديد من نيسان.. صور

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير