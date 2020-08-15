تركي آل الشيخ يسخر من نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ على طريقته

علق المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ التي انتهت أمس الجمعة بفوز ساحق للأخير 8 / 2.





عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بنشره صورة يلمح بها إلى الهزيمة المذلة التي تعرض لها النادي الإسباني. وسخر تركى آل الشيخ





وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.





وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".





جدير بالذكر أن ارتبط اسم تركي آل الشيخ بموقف انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز.







