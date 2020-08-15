ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن للوقوف بجانبه فى محنته.





اشكر الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن على كلامهم الطيب عني الغير مستغرب منهم وتمنياتهم لي بالشفاء ... ولاد اصل وجدعان". وقال تركى آل الشيخ، في تدوينة عبر صفحته الرسمية: "





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وكان المستشار تركي الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.





وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية: الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكورونا ! شرير".





جدير بالذكر أن اسم تركي آل الشيخ ارتبط بموقف انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز.



