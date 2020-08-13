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رياضة

بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:02 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، على انتقال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، إلى فريق بيراميدز.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "انا عاوز اعرف بعد ما اموت وكل نفس ذائقه الموت ... حتستمرو تقولو تركي السبب؟".

وكانت بعض الجماهير ربطت خلاف تركي ال الشيخ مع إدارة النادي الأهلي بانتقال رمضان لـ بيراميدز بتدخل من تركي آل الشيخ مما أدي إلي نفيه ما يحدث.


وكان النادي الأهلي أعلن عدم رغبة رمضان صبحي في الاستمرار في صفوف النادي ورغبته في الانتقال لبيراميدز.
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