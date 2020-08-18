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توك شو

في لقطة غريبة..ميلانيا ترامب ترفض لمس يد زوجها..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:18 ص
ميلانيا ترامب وزوجها
ميلانيا ترامب وزوجها الرئيس الأمريكي
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها رفض ميلانيا ترامب ملامسة يد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وصولهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قادمين من نيو جيرسي.

وسجلت الكاميرات التلفزيونية هذه اللحظة الحرجة أثناء هبوطهما من الطائرة.

واختلطت آراء المتابعين لهذه اللقطة، إذ يرى البعض أن ميلانيا ترامب  كانت تحاول منع ارتفاع فستانها في الهواء، خاصة وأن الموقف حدث أثناء هبوطهما من الطائرة، كما أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عال.

فيما يرى البعض الآخر أن ميلانيا ترامب تعمدت عدم مسك يد زوجها، وتلك ليست المرة الأولى لها.
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