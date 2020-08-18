عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

يصادف اليوم الثلاثاء 18 أغسطس عيد ميلاد الفنانة الشابة

راندا البحيري

و التي أتمت عامها الـ 36، واعتادت راندا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل

، بأبرز الإطلالات التي تظهر بها.

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