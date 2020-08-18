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مرأة

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:23 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الثلاثاء 18 أغسطس عيد ميلاد الفنانة الشابة راندا البحيري و التي أتمت عامها الـ 36، واعتادت راندا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بأبرز الإطلالات التي تظهر بها.

تتمتع راندا البحيري بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات و قطع الملابس التي تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهي تعتمد على الأزياء المتناسقة مع قوامها. الرشيق.

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تحرص راندا البحيري على تنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة و مظهر جذاب، كما تقوم بارتداء الأحذية الأنيقة التي تزيد من جمال إطلالتها.

تعتمد راندا البحيري على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ كما تختار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها و التي تبرز جمال ملامحها.
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها
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