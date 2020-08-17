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فن

عقبال العمر كله.. راندا البحيري تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:19 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة راندا البحيرى بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشرت راندا البحيرى صورة جديدة وكتبت معلقة: عيد ميلاد سعيد ليا.

وجاءت التعليقات كالتالي:
عقبال مليون سنة - وحشتينا -قمر اوي - عقبال العمر كلة

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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 

وشاركت فى فيلم "الحوت الأزرق" الذى يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف ، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

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