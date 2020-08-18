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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ22 مليون

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت مواقع رصد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم، عن تجاوز الإصابات حاجة الـ 22 مليون إصابة بالفيروس حول العالم. 

كما رصدت المواقع تسجيل 776 ألفا و801 حالة وفاة بالفيروس حول العالم حتى الآن. 

وأوصت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا،بضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع دول العالم بشكل عادل ومنصف بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الدول القادرة على تحمل تكلفته.

وقالت مويتي، في بيان لمكتب الصحة الإقليمي في أفريقيا: "إنه مع تكثيف جهود المجتمع الدولي لتطوير لقاحات وعلاجات آمنة وفعالة لكوفيد -19، أصبح من الضروري أن يكون الإنصاف محورا مركزيا لهذه الجهود... نظرا لأنه في كثير من الأحيان، كان ينتهي الأمر بالدول الأفريقية أن تكون في الجزء الخلفي من قائمة انتظار التقنيات الجديدة، بما في ذلك اللقاحات، لذلك، يجب أن تكون مثل هذه المنتجات المنقذة للحياة متاحة للجميع، وليس فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل نفقاتها".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أطلقت بالتعاون مع شركائها مبادرة إتاحة أدوات مكافحة مرض (كوفيد-19)، أو ما يُطلق عليه "مسرّع الإتاحة" لتسريع جهود التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى علاجات ولقاحات للفيروس التاجي.
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