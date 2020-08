الحياة كنز ثمين.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره عبر إنستجرام

View this post on Instagram

ﻻ ﺗﺴﻤـﺢ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨـﻚ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺤﻄﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺜﻴـﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ 🍁ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﺭﺣﺔ 🍂 ﺇﺧﻔﺎﻕ في مهمة ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﻗﺘﻚ🌺 ﻭ ﺟﻬﺪﻙ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﺮﻙ ﻭ عقلك ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻴﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻕ ﺑﺎﺏ ﻗﻠﺒﻚ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻚ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻪ ﺃﻥ ﺗﺤﻄﻤﻚ ﻭ ﺗﺴﺤﻖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺀﻙ ﺃﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﻸﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻛﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺍﺩﻓﻊ ﺑﺄﻟﻤﻚ ﻭ ﺇﺣﺒﺎﻃﻚ ﻭ ﻗﻠﻘﻚ ﻭ ﺣﺰﻧﻚ ﻭ ﺟﺮﻭﺣﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺭﺃﺳﻚ ﻓﺤﻴﺎﺗﻚ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻭﻳﺎﺕ الطرق صباح السعادة لقلوبكم