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فن

الحياة كنز ثمين.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره عبر إنستجرام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس قائلا: ﻻ ﺗﺴﻤـﺢ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨـﻚ ﺷﺨﺼﺎً
ﻣﺤﻄﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻛﺜﻴـﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﺭﺣﺔ  ﺇﺧﻔﺎﻕ في مهمة
ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﻗﺘﻚ ﻭ ﺟﻬﺪﻙ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﺮﻙ ﻭ عقلك
ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻚ 
ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ
ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻴﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻕ ﺑﺎﺏ ﻗﻠﺒﻚ 
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻚ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻪ ﺃﻥ ﺗﺤﻄﻤﻚ ﻭ ﺗﺴﺤﻖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺀﻙ 
ﺃﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﻸﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻛﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻚ 
ﺍﺩﻓﻊ ﺑﺄﻟﻤﻚ ﻭ ﺇﺣﺒﺎﻃﻚ ﻭ ﻗﻠﻘﻚ ﻭ ﺣﺰﻧﻚ ﻭ ﺟﺮﻭﺣﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺭﺃﺳﻚ
ﻓﺤﻴﺎﺗﻚ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻭﻳﺎﺕ الطرق صباح السعادة لقلوبكم 

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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ﻻ ﺗﺴﻤـﺢ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨـﻚ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺤﻄﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺜﻴـﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ 🍁ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﺭﺣﺔ 🍂 ﺇﺧﻔﺎﻕ في مهمة ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﻗﺘﻚ🌺 ﻭ ﺟﻬﺪﻙ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﺮﻙ ﻭ عقلك ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻴﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻕ ﺑﺎﺏ ﻗﻠﺒﻚ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻚ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻪ ﺃﻥ ﺗﺤﻄﻤﻚ ﻭ ﺗﺴﺤﻖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺀﻙ ﺃﻳﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﻸﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻛﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺍﺩﻓﻊ ﺑﺄﻟﻤﻚ ﻭ ﺇﺣﺒﺎﻃﻚ ﻭ ﻗﻠﻘﻚ ﻭ ﺣﺰﻧﻚ ﻭ ﺟﺮﻭﺣﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺭﺃﺳﻚ ﻓﺤﻴﺎﺗﻚ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻭﻳﺎﺕ الطرق صباح السعادة لقلوبكم

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