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فن

احضن حلمك.. أحمد فلوكس يوجه رسالة محفزة لمتابعيه.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:48 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فلوكس متابعية بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا "احضن حلمك ... فلن يكون لك حضن غيره ... حقق حلمك حقق نجاح ... ستحقق نفسك .. و سيكون لك الف حضن يتمناك". 

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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