إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية، الدلنجات، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.





وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1416 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 800 م2 عبارة عن مبانى بنطاق قرى كفر نكلا وأريمون وفيشا بالمحمودية.





كما تم إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 616 مترا مربعا بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة مكبرة، صباح أمس الإثنين، لإزالة التعديات وتطهير المصارف والمجاري المائية بنطاق قري المركز حفاظًا عليها من التلوث وازالة كل أشكال التعديات عليها.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 22 قرار إزاله تعد على ترعه المحمودية على مساحة 630 م2 وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة بكفر الدوار وأبو حمص، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.