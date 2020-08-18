AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية، الدلنجات، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة. 

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1416 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 800 م2 عبارة عن مبانى بنطاق قرى كفر نكلا وأريمون وفيشا بالمحمودية.

كما تم إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 616 مترا مربعا بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة مكبرة، صباح أمس الإثنين، لإزالة التعديات وتطهير المصارف والمجاري المائية بنطاق قري المركز حفاظًا عليها من التلوث وازالة كل أشكال التعديات عليها. 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 22 قرار إزاله تعد على ترعه المحمودية على مساحة 630 م2 وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة بكفر الدوار وأبو حمص، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 7 قرارات إزالة بالبحيرة لاسترداد 1593 م2 بالبحيرة

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبحيرة.. صور

بمساحة 2867 مترًا.. إزالة 34 حالة تعد على أملاك هندسة الري بالبحيرة

بمساحة 2250 م.. إزالة ١١حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في نطاق 3 مراكز بالبحيرة

إزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بمركزي إدكو وأبو حمص بالبحيرة

ترشيحاتنا

جرام 21 بـ 862 جنيها .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء 18-8-2020

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور

رجع لأهم ميزة.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام أسوان

بعد إصابته في مباراة أسوان.. هاشتاج #محمود_متولي يتصدر تويتر

حمامة السلام تهبط على ميدان شهداء بورسعيد.. وكلمة وحدوا الله لغة مناجاة.. شاهد

AdvertisementS

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

حدث ليلا.. طائرات إسرائيلية في ألمانيا.. سيول تجرف متفجرات بالسعودية.. حريق في شارع المعز

هل السبحة بدعة ؟.. علي جمعة: بديعة وهذا ما قاله النبي عنها

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يسخر من أردوغان ويدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور.. وتفاصيل زيادة المترو وإحلال وتجديد الميكروباصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية