2 مليار جنيه خسائر للبورصة بختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكل المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 612.004 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 11077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12974 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4244 نقطة.





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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2529 نقطة.